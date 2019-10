Bienne : le législatif dit oui au budget et au climat

Le budget passe l’écueil du Conseil de ville à Bienne. Après de longues discussions entamées mercredi soir, le législatif a finalement approuvé jeudi soir la proposition du Conseil municipal sans y apporter de modification. La majorité n’a pas été sensible aux appels du camp bourgeois pour négocier de nouvelles économies et tenter de contrebalancer le léger déficit annoncé de 630’000 francs. La copie a été approuvée en l’état par 27 voix contre 20 et 3 abstentions.

Une motion pour le climat

Les membres du législatif ont donné un signal fort jeudi soir en faveur du climat. Ils ont accepté une motion interpartis qui demandait à la Ville d’élaborer un règlement sur le climat qui l’oblige à mettre un œuvre l’Accord de Paris. Le texte demande notamment à réduire et stabiliser à zéro toutes les émissions directes de gaz à effet de serre provenant du territoire communal d’ici 2050. Une idée précipitée et pas cohérente selon la droite qui estime que comme la Suisse a déjà ratifié l’Accord de Paris sur le climat en octobre 2017, un tel règlement ne fait pas de sens. La majorité a été sourde aux arguments du camp bourgeois et a accepté les sept points de la motion.

Le X-Project entre de bonnes mains

Le Conseil de ville a également pris connaissance de la position du Conseil municipal au sujet d’un postulat sur l’avenir du X-Project. La conseillère municipale, Silvila Steidle, a tenu à rassurer l’assemblée assurant que le dossier était suivi de très près par l’exécutif. Elle a, par ailleurs, précisé que le projet de créer un hôtel dans les mêmes locaux que le X-Project était officiellement abandonné. /nme