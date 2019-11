Sorti(e) de Boîte – Au Moka

L’aventure a démarré il y a 70 ans. La famille Facchinetti a commencé à torréfier du café en ville de Neuchâtel en 1949. L’activité n’a pas cessé depuis. Au Moka torréfie aujourd’hui 170 tonnes de café par an, avec comme principal marché la Suisse romande et alémanique, mais aussi le Maroc et l’Egypte. Il y a quelques semaines, l’entreprise a fêté ses 70 ans. L’occasion de rencontrer son directeur, Andrea Facchinetti. Nous avons commencé par lui demander comment il consommait son café…