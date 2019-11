Sorti(e) de boîte - Division alcool et tabac

La ville de Delémont accueille depuis peu une antenne de la Confédération. Sorti(e) de boîte s’intéresse ce jeudi à la Division alcool et tabac de l’Administration fédérale des douanes qui s’est installée dans la capitale jurassienne en mars 2018. L’organisme est né de la fusion entre la Régie fédérale des alcools et la Section tabac et impôt de l’AFD. Alexandre Rossé a rencontré le nouveau chef de la Division alcool et tabac, Jean-Claude Fleury, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d’un mois. Il lui a tout d’abord demandé quelles étaient les activités principales de cette antenne fédérale :