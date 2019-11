La carotte jaune du Doubs de retour dans les assiettes

Ils mettent un légume oublié à leur carte pour le faire redécouvrir au public. Six restaurateurs jurassiens ont répondu à l’appel du Parc naturel régional du Doubs, qui souhaitait revaloriser la carotte jaune du Doubs, et plus généralement les espèces végétales et animales anciennes. Nicolas Leippert, chef de projet au parc naturel du Doubs, explique pourquoi une telle action était importante pour l’organisme :