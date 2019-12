Hans Stöckli, nouveau président du Conseil des Etats

Avec cette thématique du plurilinguisme, Hans Stöckli défendra la formation à la politique et le renforcement de l’identité du Conseil des Etats, les trois points cardinaux de son mandat de président. Aux yeux de l’ancien maire de Bienne, il faut préserver l’identité de la Chambre des cantons, où la culture du dialogue est soignée et permet de trouver des solutions et des compromis. Hans Stöckli veut aussi enthousiasmer le plus de jeunes possibles pour la politique, à travers notamment un meilleur soutien des parlements des jeunes. « Nous devons mieux écouter ce qu’ils à dire », a-t-il souligné en référence aux milliers de jeunes qui ont manifesté pour le climat ces derniers mois. /gtr-ATS