Une fête en l’honneur de Hans Stöckli et Simonetta Sommaruga à Bienne

La ville de Bienne était en fête. Elle a reçu jeudi en grande pompe la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, et le nouveau président du Conseil des Etats, le biennois Hans Stöckli. Ces deux socialistes bernois se retrouvent aux deux plus hautes fonctions politiques du pays. Accompagnés des membres de l’Assemblée fédérale ils sont arrivés en train à la gare de Bienne à 14h12, où ils ont été accueillis par le Conseil municipal de la ville in corpore. S’en est suivi une réception solennelle sur la place de la Gare par la garde d'honneur de la police bernoise.







Appel aux jeunes

Les festivités ont ensuite eu lieu à la Maison du peuple, emblème de la classe ouvrière au début du siècle dernier. Devant un parterre d'invités, Hans Stöckli a souligné que l'un de ses objectifs était d'inciter les jeunes à davantage participer à la vie politique. « Ils doivent s'engager en politique pour défendre notre système ». Dans un discours empreint d'humour, l'ancien maire de Bienne a expliqué qu'il voulait que le Conseil des Etats reste une chambre de réflexion dynamique. Quant à Simonetta Sommaruga, qui n'a pas caché sa passion pour la musique classique, elle a estimé que la politique était là pour tous et devait être l'affaire de tous.





Bain de foule

Un cortège s’est ensuite élancé jusqu’à la place du Ring en vieille ville, où une verré a eu lieu avec la population. La fête présidentielle se poursuivra avec le banquet au Gurten, le sommet qui surplombe la ville de Berne. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a été élue le 11 décembre par l'Assemblée fédérale à la présidence de la Confédération pour l'année prochaine. La cheffe du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication avait obtenu 186 voix sur 200 bulletins valables. Le Conseil des Etats avait élu Hans Stöckli à sa présidence le 2 décembre. L'ancien maire de Bienne avait recueilli 39 voix sur 41 bulletins valables. /ats –anl