Les CJ roulent avec les Transports publics fribourgeois

Les Chemins de Fer du Jura s’associent pour réaliser leurs ambitions. Ils ont fondé une nouvelle société en commun avec les Transports publics fribourgeois pour obtenir l’exploitation des lignes de bus régionales mise au concours par le Gouvernement jurassien. C’est ce qu’a révélé la RTS cette semaine. Les Transports publics du Jura sont nés le 19 novembre. Le siège se situe au Noirmont et le conseil d’administration est présidé par l’ancienne conseillère jurassienne aux Etats Anne Seydoux-Christe.



Les 38 lignes de bus de l'appel d'offres sont réparties en deux lots, un pour les districts de Delémont et de Porrentruy, l’autre pour les Franches-Montagnes : « Nous avons vite compris que nous avions peu de chance de l’emporter tout seul. Passer de 3 lignes de bus à 38, c’est une multiplication trop importante pour être absorbée si vite d’un point de vue organisationnel », explique le directeur des CJ Frédéric Bolliger. Les Chemins de Fer du Jura avaient donc besoin de l’appui d’une société plus importante qui bénéficie de ressources informatiques et logistiques importantes pour remporter la mise.