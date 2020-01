« Un brin d’causette… avec Frédéric Guerne »

L’actualité de l’association

L’association Digger a été créée en 1998. Six ans plus tard l’association fait place à une fondation. Cette institution est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique en Suisse. Établie à Tavannes, elle emploie une vingtaine de personnes. La Fondation Digger promeut des projets d’assistance technologique dans le domaine du déminage humanitaire.