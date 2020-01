Sorti(e) de Boîte – Cinepel, Cinevital, Cinemont, Quinnie

Cinepel, Cinevital, Cinemont et Quinnie : ce sont près de 30 écrans de cinéma dans la région. Le groupe dirigé par Edna Epelbaum est présent dans les villes de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Delémont, Bienne et Berne. Près de cinq ans après la construction du multiplexe de Delémont, la Biennoise tire un bilan positif de son installation dans le Jura, et de l’investissement qui s’était monté entre 8 et 9 millions de francs. Edna Epelbaum :