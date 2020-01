Saintimania convainc son public

Un vent de modernité souffle sur Saintimania. La soirée théâtrale organisée dans le cadre du Petit Nouvel An du FC St-Imier s’est jouée à guichets fermés pour la grande première de la nouvelle formule initiée l’an dernier. Fini l’idée de revue et les nombreuses références à St-Imier. Le public a pu découvrir une création intitulée « Mais qui a tué Roger Perruchon », sorte de partie de Cluedo se jouant dans une entreprise après la disparition du directeur à l’issue de la soirée de Noël. Une pièce bourrée d’humour, de chant et de danse que semble avoir appréciée le public :