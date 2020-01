Carte blanche : la folie coronavirus

Une nouvelle maladie a fait son apparition depuis le mois de décembre : et c’est un virus qu’on ne connaissait pas jusqu’ici. Il s’agit en réalité d’une sorte de coronavirus qui se transmet par voie aérienne. C’est dans la ville de Wuhan, en Chine, qu’on trouve ses origines. Il a, depuis, migré à travers le monde et nous le retrouvons presque sur tous les continents dont en Europe. Cette situation fait craindre à certrains une extinction de la population, et cette crainte, Anthony Montandon a choisi de s'y arrêter :