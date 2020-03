Un pas vers le nouveau quartier de la Gurzelen

Une nouvelle étape est franchie dans le réaménagement du quartier de la Gurzelen à Bienne. L’immense place de parking non loin de l’ancien stade verra la construction de lotissements à caractère social et écologique dans quelques années. Le jury a décidé de retenir le concept intitulé « Fleur de la Champagne ». Il l’a présenté mercredi. Il est proposé par GURZELENplus, qui est composé de six coopératives biennoises, de Logis Suisse SA et de la Fondation de logements pour personnes âgées.

Le maire de Bienne, Erich Fehr, a fait partie du jury qui a choisi ce projet parmi quatre propositions. Il nous explique ce qui l’a séduit. Erich Fehr.