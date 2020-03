Les CJ réduisent encore les bus et trains

Après une première réduction de l’horaire la semaine dernière en réponse à une demande du Conseil fédéral, les Chemins de fer du Jura vont procéder à de nouvelles suppressions dès ce lundi 30 mars.



La modification la plus importante concerne le trajet Saignelégier – Glovelier, habituellement proposé par bus et par train. Il a été décidé de supprimer les trains entre Glovelier et Saignelégier du lundi au vendredi au profit des bus. L’offre a été renforcée et circule au rythme d’un bus par heure. Les correspondances sont assurées tant à Saignelégier qu’à Glovelier. En revanche, l’horaire du week-end ne change pas. Par ailleurs, le nombre de courses sur les lignes de bus de Tramelan à St-Imier ainsi que de Tramelan à Glovelier a été réduit respectivement de deux et cinq courses.

Ces nouvelles dispositions visent à adapter l’offre à la forte diminution de fréquentation. Les CJ précisent que le service mis en place devrait « garantir une bonne offre aux heures de pointe, permettant à la population de se rendre à son travail le matin et de rentrer chez elle le soir. Un soin particulier a été apporté aux correspondances pour les hôpitaux. » /comm+jpi