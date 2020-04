La Clinique Le Noirmont au ralenti

Le chômage partiel touche aussi la Clinique Le Noirmont. L’établissement franc-montagnard spécialisé dans la réadaptation cardiovasculaire, psychosomatique et musculo-squelettique tourne en régime réduit depuis la semaine dernière. « En temps normal, nous avons entre 80 et 90 patients. Actuellement, c’est une cinquantaine seulement. Donc il nous manque entre 30 et 40 patients. Ces lits non occupés, ce sont des recettes en moins qu’il faut essayer d’équilibrer », commente le directeur Martin Zuber.