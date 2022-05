La Clinique Le Noirmont tire un bilan positif de l’année 2021 et regarde vers l’avenir

L’année dernière aura été financièrement très bonne pour la Clinique Le Noirmont. Malgré une fréquentation perturbée par les différentes vagues de COVID-19, et après deux ans plus difficiles marqués par des résultats largement déficitaires, l’exercice 2021 se conclut sur un bénéfice de 510'177 francs. Une certaine stabilité a pu être atteinte, grâce notamment à l’engagement de nouveaux médecins-chefs.

La stratégie future de la clinique privée est toujours en réflexion. Différents projets sont en discussion, notamment au sujet des énergies renouvelables. « On a déjà plus ou moins en tête un projet important, et d'autres sont dans le pipeline », dixit Arian Kovacic, directeur général de la Clinique Le Noirmont. Il explique que l’établissement a une certaine responsabilité sociale à assumer par rapport aux questions environnementales. /tbe