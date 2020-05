Le réseau jurassien des bus attribué à CarPostal SA

CarPostal remporte le gros lot. L’entreprise de transport se voit attribuer les 39 lignes de bus du réseau jurassien. Le choix a été annoncé lundi matin par les commanditaires, soit les cantons du Jura et de Berne, ainsi que l’Office fédéral des transports. À la suite de cette mise au concours, les subventions versées par les collectivités publiques vont diminuer de quatre millions de francs par an, tandis que l’offre en transport va augmenter de plus de 7%, soit 300'000 kilomètres.

Lancée en juillet 2019, la mise au concours a intéressé quatre entreprises : Alsa Jura SA, CarPostal SA, RATP Dev Suisse Transport Public SA et Transports Publics du Jura (TPJ) SA, société constituée par les entreprises Transports Publics Fribourgeois (TPF) SA et Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) SA. Après évaluation, le choix s’est porté sur CarPostal SA, dont l’offre proposait le meilleur rapport prix-prestations, selon le communiqué des commanditaires. Le démarrage est prévu le 12 décembre 2021.

Une nouvelle identité visuelle unique et propre à l'ensemble des lignes sera adoptée (logo, habillage des véhicules, identification des arrêts, costumes des cheuffeurs). Les bus ne seront donc plus jaunes.

A noter que CarPostal SA s'est engagé à respecter toutes les exigences légales liées aux conditions de travail et à appliquer sa CCT. L'entreprise prévoit de reprendre l'ensemble des conducteurs des CJ, qui perdent du coup l'exploitation de deux lignes (Glovelier-Saignelégier, Tramelan-Glovelier-Bassecourt). Les syndicats ont exprimé leur satisfaction suite aux annonces du jour. Ils resteront toutefois mobilisés jusqu'au terme de la procédure, qui continue. La décision d'adjudication devrait être formellement délivrée par l'Office fédéral des transports cet été. La concession sera valable pour dix ans. /comm-mwi-rch