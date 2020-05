Les Aliziers relèvent la tête

Le home les Aliziers à Crémines sort la tête de l’eau après deux mois de crise aigüe. La résidence a été l’une des plus touchées par le coronavirus dans la région. Au plus fort de la pandémie, 38 cas positifs ont été recensés sur une soixantaine de résidents. La direction est longtemps restée dans le silence, elle a organisé une conférence de presse mardi matin dans le but de clarifier la situation. Une clarification attendue, car depuis début avril et l’annonce faite par le canton d’une forte contamination dans un EMS du Jura bernois, un certain flou régnait. Les rumeurs sont allées bon train, alimentées par le silence de la direction. Tout a été lu ou entendu, notamment à propos du nombre de décès durant la période de crise. Le directeur Jacques Hippenmeyer a apporté ses précisions :