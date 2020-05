Des insecticides décelés dans les eaux du Doubs

Le Doubs peut se réjouir d'avoir une eau de très bonne qualité par rapport à la majorité des rivières suisses. C’est ce qui ressort d’une vaste analyse menée l’an dernier par l’Institut fédéral des sciences et technologies de l’eau sur la partie jurassienne, à St-Ursanne et Ocourt. Les moyens et les techniques utilisés ont d’ailleurs permis une étude d’une précision jusque-là inégalée.







Quantités dérisoires à première vue, mais déjà nocives pour la biodiversité

Globalement, les quantités de micropolluants sont très faibles. Mais au milieu de cette eau globalement de bonne qualité, des substances aux noms imprononçables sont venues quelque peu noircir le tableau. Cypermethrin, Deltamethrin, Permethrin, Tefluthrin, Transfluthrin, ce sont des Pyréthrinoïdes. En clair, des produits que l’on retrouve dans des insecticides particulièrement toxiques. Les concentrations décelées dépassent les critères dits « de qualité » légalement définis. Pour la substance la plus dangereuse, la Deltamethrin, c’est seulement l’équivalent d’un morceau de sucre dilué dans le lac de Bienne. Voilà qui paraît dérisoire à première vue, mais c’est déjà un problème pour les experts.