Le Saut-du-Doubs est à sec !

La chute d'eau du Saut-du-Doubs, haute de 27 mètres en temps normal, ne coule plus depuis mardi, en raison de la sécheresse, selon le site français Météo franc-comtoise. La navigation sur le Lac des Brenets se poursuit.

« On continue à avoir pas mal de monde mais on prévient nos clients que la chute du Saut-du-Doubs ne coule plus », a déclaré mercredi à Keystone-ATS Émile Durig de la Navigation sur le Lac des Brenets (NLB). Si la navigation sur le Doubs est interdite dans le Jura, elle est toujours possible du côté neuchâtelois de la rivière.

La compagnie estime qu'elle pourrait avoir des problèmes dans environ trois semaines s'il ne pleut pas. En septembre 2018, la rivière franco-suisse avait complètement disparu aux Brenets en raison de la sécheresse. Selon Météo franc-comtoise, la chute d'eau du Saut-du-Doubs s'est arrêtée cette année dix jours plus tôt qu'en 2018. /ATS-mwi