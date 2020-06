Le CJB demande davantage de soutien pour les « oubliés »

Les milieux touristiques, l’aide au développement et l’humanitaire, les écoles de musique et de danse ou encore les projets mis expressément en place pour combler des manques provoqués par la pandémie ont tous un point en commun : ils ne reçoivent pas d’aide financière liée au coronavirus. Fort de ce constat, le Conseil du Jura bernois (CJB) a décidé d’interpeller le canton sur le sort des acteurs. Il a envoyé une lettre au Conseil-exécutif pour lui demander de se positionner. Le CJB est lui-même fréquemment questionné pour ces domaines. « La question se pose de la création d’enveloppes financières supplémentaires permettant justement d’aider les organes et projets difficilement catégorisables » explique l’institution. /comm-amo