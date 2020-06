Retour en boîtes de « nuit »

Difficile de parler de boîte de nuit quand on ouvre en plein jour à 18h pour fermer à minuit. C’est pourtant la réalité des discothèques, autorisées à accueillir les clubbeurs depuis une semaine déjà. Celles qui ont franchi le pas ont dû se réinventer. A Bienne, le Duo Club a organisé ce week-end deux soirées sur inscription. Un moyen de respecter les consignes : pas plus de 300 personnes et une traçabilité des clients à assurer. L’ambiance était au rendez-vous selon le patron du club Sascha D'Antonio, même si démarrer la vie nocturne en fin d’après-midi est franchement étrange :