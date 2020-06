Elections biennoises : le PLR lorgne les sièges vacants au Conseil municipal

Le PLR entre dans la course aux élections municipales biennoises avec un ticket à cinq candidats pour l’exécutif. Trois Romands, deux femmes et un jeune libéral-radical : le parti mise sur une représentation équitable des deux communautés linguistiques, des genres et des âges.

La sortante Silvia Steidle, actuelle directrice des finances, mène cette liste composée de Bernhard Leuenberger, Natasha Pittet, Roman Eggimann, et Michel Tschank. Le PLR Biennois souhaite soutenir le bilinguisme notamment dans les écoles, mais aussi veiller à l’intégration linguistique de toute la population. /comm-cbe