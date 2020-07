Bienne : la place du maire pour Sandra Gurtner-Oesch (pvl)

« La liste pour le Conseil municipal « Vereinte Mitte – Le meilleur choix » entre dans la course à la présidence de la ville de Bienne. Avec Sandra Gurtner-Oesch, elle offre aux électrices et électeurs biennois une alternative issue du milieu de l’échiquier politique », c’est ce qu’indique un communiqué des Vert'libéraux publié lundi. Sandra Gurtner-Oesch est économiste d’entreprise, et membre de plusieurs associations comme Pro Velo Bienne, PME Biennoises ou encore l’Association transports et environnement (ATE). Elle siège au Conseil de ville depuis 2013. Les élections biennoises auront lieu le 27 septembre. /cbe