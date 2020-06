Elections biennoises : garder la majorité rose-verte au Conseil municipal

L’enjeu est de taille pour les Verts et le PS de Bienne lors des élections du 27 septembre : conserver les sièges vacants de Barbara Schwickert et Cédric Némitz au Conseil municipal. Pour ce faire, l’alliance rose-verte « Bienne solidaire - die rot-grüne Kraft » présente une liste de quatre femmes : Glenda Gonzalez Bassi et Anna Tanner du SP/PSR et Lena Frank et Isabelle Iseli des Verts.

Ecologie, bilinguisme, mobilité durable et un service public fort : voici quelques-uns des objectifs de la formation.

On notera que le maire sortant Erich Fehr se présente à sa propre succession. /comme-cbe