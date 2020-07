Des parcomètres à l’étang de la Gruère

Il faudra sortir son porte-monnaie dès l’an prochain pour se garer aux alentours de l’étang de la Gruère. Le maire de Saignelégier l’a annoncé mercredi matin en faisant un point de situation sur le programme de législature de sa commune. Vincent Wermeille indique qu’un plan de stationnement va voir le jour sur le site. Il doit permettre de gérer l’afflux de véhicules d’ici à la création d’un centre d’accueil pour les visiteurs. Ce bâtiment fait partie du « projet Gruère » lancé il y a plus de dix ans. Une fiche du Plan directeur cantonal « Etang de la Gruère » a été approuvée par le Parlement jurassien il y a cinq ans. Mais la Confédération retarde aujourd’hui sa concrétisation. Elle a demandé qu’un concours d’idées soit lancé. « Le premier coup de pioche ne sera pas donné avant cinq ans », estime Vincent Wermeille. Raison pour laquelle le conseil communal de Saignelégier a décidé d’agir.





Une solution transitoire

Des parcomètres seront installés dès l’an prochain sur les parkings des alentours de l’étang de la Gruère. « Ça doit nous donner des possibilités de parcage suffisantes pour accueillir les touristes et ça permettra d’interdire le parcage sauvage dans les pâturages et les chemins forestiers comme c’est actuellement le cas », détaille le maire taignon. La solution sera transitoire pour quelques années et ne remet pas en cause le « projet Gruère ». /msc