Édition 2020 maintenue pour le FFFH à Bienne

Les organisateurs, après avoir longuement hésité, ont fait part de leur décision mercredi. « En cette année exceptionnelle », cinq jours dédiés au cinéma français/francophone proposeront près de 30 longs-métrages, la plupart projetés deux fois, dont des grandes premières dévoilées en version originale, la plupart sous-titrés en allemand.

Le Festival commencera par la journée des enfants, « dédiée aux rires et au plaisir ». Selon la situation, une quatrième salle pourrait s'ouvrir afin de permettre à un public plus nombreux de découvrir la sélection 2020, précise le communiqué. En quinze éditions, la manifestation a accueilli près de 500 artistes et 700 longs-métrages.





Incertitude de mise

Les organisateurs lanceront par ailleurs leur nouveau projet du FFFH itinérant dans sept villes du canton de Berne. Du 15 octobre au 6 novembre, l'événement y fera halte « au profit d'un bilinguisme actif pour lequel le FFFH s'engage depuis quinze ans ». Jugé trop risqué, le Festival Offf est reporté en revanche à l'an prochain.

L'incertitude reste de mise, relèvent cependant les organisateurs. « Si la situation à ce jour permet d'afficher une certaine confiance, il est aussi possible qu'elle se dégrade au cours de l'été, et que le FFFH doive passer son tour », admettent-ils. Pour rappel, les salles de cinéma ont rouvert en Suisse le 6 juin. /ATS