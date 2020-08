La tristesse des Taignons

« Le Marché-Concours, c’est dans notre sang », « je suis très triste », « les souvenirs de l’année passée me viennent à l’esprit » : les Taignons n’ont pas peur d'étaler leur tristesse, alors que le Marché-Concours cuvée 2020 devait s’ouvrir ce vendredi à Saignelégier. La manifestation – qui accueille chaque année environ 50'000 visiteurs – a été annulée il y a plusieurs semaines déjà, à cause du coronavirus. Mais c’est ce vendredi, en particulier, que ça fait particulièrement mal. Rencontré à Saignelégier dans le cadre d’un journal spécial, le président de la manifestation était ému aux larmes en direct sur RFJ. Gérard Queloz a évoqué son « désarroi » en regardant cette halle-cantine vide, ces rues sans guinguette et cette esplanade dépourvue de spectacle.