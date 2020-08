La Foire du Jura annulée

Les exposants ne sont pas surpris

Cette annonce a été accueillie avec regrets, mais sans surprise par les commerçants et autres organisations régionales. « On s’y attendait », « c’est compréhensible », « on voyait mal comment on aurait pu respecter les règles sanitaires », ont déclaré plusieurs d’entre eux à RFJ. Pour certains, c’est même un soulagement parce qu’une telle foire nécessite un grand investissement en temps et en personnel, et qu’en cette année complexe où moultes entreprises vivent ou ont vécu au rythme de la RHT, l’absence de foire facilitera l’organisation interne. Il n’empêche que ce moteur économique mis en veilleuse inquiète. « C’est là qu’on rencontre notre clientèle, qu’on fait les premiers contacts », expliquent certains pendant que d’autres rappellent qu’ils devront « se réinventer, trouver d’autres solutions durant l’hiver pour se mettre en vitrine ». Ce sera notamment le cas pour l'entreprise Faivre Energie, basée à Delémont. « Nous devons communiquer différemment, via les médias locaux par exemple », explique son directeur Sébastien Faivre.