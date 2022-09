Le retour attendu du Comptoir franc-montagnard

Cette fois ça y est, le Comptoir franc-montagnard peut renouer avec le public et la Halle-Cantine. La manifestation se déroule à Saignelégier de mercredi 18h à dimanche. Cette 44e édition marque le retour à une formule normale après la période de pandémie. En 2020, l’événement s’était déplacé chez les commerçants alors qu’un an plus tard il n’avait pas eu lieu. Cette année, 42 entreprises et artisans des Franches-Montagnes mais aussi de la Vallée de Delémont, de Tramelan ou encore de St-Imier ont installé un stand pour exposer leurs produits et leur savoir-faire. Outre le commerce et l’artisanat, les associations Pro Junior Arc Jurassien et « Vivre comme avant » sont aussi de la partie.





Renouer les contacts

« Nous sommes très heureux de pouvoir présenter une formule normale », se réjouit Romain Paratte. Le président du Comptoir franc-montagnard ressent une grande attente du côté des exposants. « Certains commerces sont encore à la peine par rapport au Covid. Le Comptoir permet de se montrer. C’est une très belle vitrine ». Les exposants ont répondu à l’appel. Romain Paratte, élu à la présidence de la manifestation en 2017, note que les participants attendent de pouvoir côtoyer directement le public et les autres commerçants.