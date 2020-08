Petit-Val ouvre son EJC

L'EJC envisage d'étendre son offre aux matinées ainsi qu'aux après-midis. Ses portes sont ouvertes pour l'heure les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L'offre est destinée aux élèves primaires et secondaires. Petite particularité : quelques élèves jurassiens seront accueillis en vertu du statut intercantonal de l'école secondaire de La Courtine à Bellelay. Il est possible d'obtenir des renseignements détaillés auprès de la directrice de l'EJC Lori Bösiger : 077 502 45 21. /oza