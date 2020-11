Halloween: 14 arrestations à Bienne

Bienne a vécu une nuit d’Halloween très agitée, encore plus que les années précédentes. La police cantonale bernoise indique, dans son communiqué publié dimanche, avoir reçu une soixantaine de signalements dont une vingtaine en provenance de la région biennoise. En début de soirée déjà, la situation s’est tendue au cœur de la cité seelandaise avec de nombreux attroupements de personnes. Ces groupes ont allumé des engins pyrotechniques notamment aux environs de la gare. Un container a également été incendié et une barricade érigée sur la chaussée à la rue des Jardins. Lors de leurs interventions, les forces de l’ordre ont été la cible de jets de bouteilles et de pierres. Les agents ont dû recourir à l’utilisation de balles en caoutchouc.

Halloween masqué face au coronavirus

La police a aussi dû batailler pour faire appliquer les mesures sanitaires lors de cette nuit agitée. Après une altercation à proximité du gymnase français et plusieurs attroupements aux environs de la gare, les forces de l’ordre ont essayé de disperser les foules. Les injonctions de quitter les lieux n’ont pas été suivies et la police a dû recourir à l’usage de balles en caoutchouc et de substances irritantes pour arriver à ses fins. Une personne, non impliquée, a été légèrement blessée lors de ces opérations mais n’a pas nécessité de traitement médical. D’autres déprédations impliquant à nouveau l’usage d’engins pyrotechniques ont encore eu lieu plus tard à proximité de la Place Guisan. Les policiers ont dû, une nouvelle fois, recourir à l’emploi de substances irritantes.

Au final, 14 personnes, en majorité des adolescents ou des jeunes adultes, ont été appréhendés durant la nuit d’Halloween à Bienne. Plusieurs feront l’objet d’une dénonciation. /comm-nme