Le carnaval de Bienne survit

Ce mercredi 11 du 11 à 11h11 devait sonner le début des préparatifs pour l’édition 2021 du carnaval de Bienne. Mais la guilde a été contrainte d’annuler la manifestation, tout comme celle de cette année. Malgré ça, la situation financière n’est pas encore critique. Les fonds récoltés lors du financement participatif en mars dernier (25'000 francs) ainsi que le soutien des sponsors et des membres devraient permettre l’organisation d’une édition en 2022. Et c’est en partie car la situation n’est pas pareille entre l’annulation de ce printemps et celle de l’année prochaine. Les explications du vice-président de la guilde du carnaval de Bienne, Reto Rey :