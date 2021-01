L'école ménagère ne séduit pas à Moutier

Le Conseil municipal va donc remettre l’ouvrage sur le métier pour étayer son dossier sur l’école ménagère. Il va tâcher d’apporter davantage d’éclaircissements sur le plan financier afin de facilier la comparaison entre les différentes variantes. Il n’exclut pas, suite à la requête de certains conseillers de ville, d’examiner encore d’autres possibilités.





Les chiffres bernois en toile de fond

Le Conseil de ville de Moutier n’a pas manqué d’évoquer les récents débats concernant les chiffres publiés par le canton de Berne au sujet du nombre d’emplois cantonaux à Moutier. Le dossier a été évoqué en préambule lors des déclarations de groupe avant de resurgir en fin de séance durant les questions orales. Il a notamment été demandé au Conseil municipal s’il avait connaissance de ces données et s’il entendait prendre des mesures pour permettre aux Prévôtois de recevoir des informations factuelles. Valentin Zuber, président de la délégation du Conseil municipal aux affaires jurassiennes a rappelé le devoir de retenu et de réserve de l’exécutif sur ce dossier. Il a toutefois reconnu que les récents événements étaient « dommageables » et a précisé que le sujet serait abordé lors de la prochaine tripartite.





Nomination

Le Conseil de ville a également, lors de sa séance de lundi soir, procédé à la nomination d’un nouveau membre au sein de la Commission Culture, Sports, Loisirs et Jeunesse en remplacement du PLR Nicolas Rubin. L’assemblée a accepté à l’unanimité que sa collègue de parti, Orianne Grimm reprenne son fauteuil dans ladite commission. /nme