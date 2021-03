Les trains ne circulent plus entre Glovelier et Pré-Petitjean. Le trafic sur la ligne Glovelier-La Chaux-de-Fonds est interrompu depuis mercredi en fin de matinée en raison d’un dérangement technique survenu aux installations ferroviaires, indiquent les Chemins de fer du Jura sur leur site internet. Des bus de remplacement circulent entre Glovelier et Pré-Petitjean. La perturbation devrait durer jusqu’à 22h mercredi soir. /comm-mmi