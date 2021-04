Formation Berne favorable aux tests de masse dans les écoles

Formation Berne soutient la procédure de test de masse dans les écoles telle que communiquée vendredi par le canton. L'association professionnelle est convaincue que les enseignantes et enseignants, les directions d'école et les élèves peuvent être mieux protégés grâce à des tests menés régulièrement. Il est ainsi plus facile et plus sûr de maintenir l'enseignement en classe. Le dépistage de masse permet de détecter de manière précoce les élèves asymptomatiques mais contaminés, d'éviter une recrudescence des cas et, par conséquent, des absences massives. L'association professionnelle est par ailleurs favorable aux tests de masse parce qu’ils répondent à de nombreuses préoccupations et parce qu'ils sont basés sur le volontariat. Formation Berne est persuadée que grâce aux tests de masse, une plus grande liberté pourra être retrouvée à moyen terme et que, par exemple, des manifestations parascolaires pédagogiquement intéressantes pourront à nouveau avoir lieu. /comm-ami