Tornos : l’AG valide toutes les propositions

Les actionnaires de Tornos suivent le conseil d’administration. Lors de l’assemblée général, à distance, du fabricant prévôtois de machines-outils mercredi, ils ont validé toutes les propositions, c’est-à-dire le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de l’exercice 2020, et la proposition de reporter à nouveau le résultat au bilan.





Les membres du conseil réélus

François Frôté, Michel Rollier, Walter Fust et Till Fust ont été réélus en tant que membres du conseil d’administration pour un mandat d’un an. De plus, les actionnaires ont confirmé François Frôté au poste de président du conseil d’administration. Les actionnaires ont également approuvé le montant global des indemnités versées au conseil d’administration et à la direction pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2022. /comm-lyg