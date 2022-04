Tornos : rapport annuel et comptes validés

Les actionnaires de Tornos ont approuvé mercredi en assemblée générale le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de l'exercice 2021, annonce l'entreprise dans un communiqué. Début mars, le fabricant prévôtois de machines-ouils avait annoncé avoir nettement amélioré sa rentabilité l'année dernière, à la faveur d'un chiffre d'affaires en hausse et d'entrées de commandes doublées au deuxième semestre. Le groupe prévôtois a ainsi dégagé un bénéfice net de 20,3 millions de francs, contre une perte de 29,9 millions l'exercice précédent.

Réunie virtuellement, l'assemblée a également validé mercredi les propositions de reporter à nouveau le résultat au bilan et de procéder à une distribution non imposable de 0,25 franc par action par le biais d'une réduction du capital-actions. François Frôté, Michel Rollier, Walter Fust et Till Fust ont été réélus en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat d'un an. De plus, les actionnaires ont confirmé François Frôté au poste de président du conseil d'administration. Les actionnaires ont également approuvé le montant global des indemnités versées au conseil d'administration et à la direction pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023. /comm-oza