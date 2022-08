Tornos continue sa croissance en 2022

Tornos poursuit sur sa lancée et a réalisé un bon premier semestre 2022, malgré un contexte compliqué. Le fabricant prévôtois de machines-outils a présenté ce mercredi matin ses résultats qui confirment ceux de son exercice précédent. Le chiffre d’affaires net a connu une progression de 11% au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l’an dernier. Il se situe ainsi à un peu moins de 93,7 millions de francs. Tornos constate une forte progression principalement en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe indique toutefois que les conditions restent très difficiles avec des interruptions fréquentes de la chaîne d’approvisionnement mondiale en matières premières et en produits de sous-traitants. C’est surtout le marché asiatique - en particulier chinois - qui est concerné.

Les entrées de commandes, quant à elles, se montent à 98,3 millions de francs, soit une baisse de 6,1% par rapport à la même période de l’an dernier qui avait été excellente. Le principal marché de Tornos - soit les techniques médicales et dentaires - progresse, de même que les segments de l’électronique et de l’horlogerie. Tornos a poursuivi sa diversification et n’est donc plus aussi dépendant du secteur de l’automobile. L’entreprise relève toutefois qu’elle doit faire face à diverses augmentations de coûts concernant le matériel, l’énergie et les transports. Le bénéfice net a ainsi diminué de 24,6% à 8,8 millions de francs et Tornos a dû procéder à une hausse du prix de ses machines. Les résultats de la société sont toutefois très satisfaisants, d’autant qu’ils interviennent dans un contexte marqué par les impacts liés au Covid-19, la pénurie de composants ou encore la hausse des prix de l’énergie et la cherté du franc suisse. Le fabricant prévôtois de machines-outils dispose, par ailleurs, de commandes pour quasiment les six prochains mois. Le directeur financier de Tornos, Stéphane Pittet, évoque tous ces vents contraires auxquels l’entreprise doit faire face :