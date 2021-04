20'000 signatures pour un congé parental cantonal

Mission plus qu’accomplie pour le Comité congé parental du canton de Berne. Ses membres ont déposé vendredi à Berne leur initiative auprès de la chancellerie d’Etat. Doté de 19'962 signatures, le document rempli pleinement les critères en dépassant largement les 15'000 paraphes nécessaires malgré une récolte menée dans un contexte sanitaire difficile, précise le Comité dans son communiqué. La démarche portée par le parti socialiste du canton de Berne vise à introduire un congé parental cantonal de 24 semaines, en plus du congé maternité et paternité déjà en place sur le plan fédéral. /nme