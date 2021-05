CJB : pas d'autonomiste à la présidence

Le Bureau du Conseil du Jura bernois (CJB) est connu pour l’année à venir. Les résultats de l’élection ont été annoncés mercredi soir, et surprise, Virginie Heyer reste présidente de l’institution. La députée PLR et maire de Perrefitte est à la tête du CJB depuis une année, elle aurait dû logiquement être remplacée par l’actuel vice-président, le socialiste autonome Pierre Mercerat. Le PLR et l'UDC en ont décidé autrement. Selon eux, dans le contexte actuel lié au départ de Moutier, il est impensable de placer un autonomiste à la présidence d'une institution qui défend l'intégrité du Jura bernois. Les explications de Virginie Heyer :