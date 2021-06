Pierre-Yves Grivel à la tête de la députation francophone

La députation francophone a un nouveau président. Le PLR biennois Pierre-Yves Grivel a succédé mardi soir à la socialiste Sandra Roulet Romy. Il a été élu au côté du PEV de Reconvilier Tom Gerber qui accède à la vice-présidence. Pour la sortante, c’est l’occasion de tirer le bilan et de présenter une dernière fois les sujets qui intéresseront particulièrement le Jura bernois lors de la prochaine session du Grand Conseil qui débutera lundi.

Côté bilan, Sandra Roulet Romy est satisfaite de sa présidence et se réjouit particulièrement de la bonne collaboration et de l’état d’esprit qui règne entre les différents partis au sein de la députation. Au niveau des sujets qui seront traités dès lundi à Berne, on retiendra notamment la motion de la députation sur la pollution des sols, une motion de Tom Gerber sur le bilinguisme et l’enseignement de la deuxième langue nationale ou encore la révision de la loi sur l’école obligatoire.

Retrouvez le bilan et les explications détaillées des différents sujets dans l’interview de Sandra Roulet Romy ci-dessous :