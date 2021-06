La semaine a été marquée par les orages et surtout par cette épisode très violent mercredi soir. Plusieurs communes ont subi des inondations et des dégâts en raison de la grêle et de la montée des eaux. La population a été choquée par la violence et l’intensité des précipitations. Mais malgré tout, on en retient du positif. Cest la carte blanche de Natacha Mengoli :