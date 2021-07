Un vent d’apaisement souffle sur le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes

Neuf nouveaux et deux anciens

Au départ, douze candidats avaient présenté leur candidature au poste de membre du Conseil d’administration du CLFM. Cette liste a toutefois été réduite à onze après le retrait volontaire de l’un d’entre eux. Pauline Queloz et Sébastien Lovis se présentaient pour le renouvellement de leur mandat. Les neufs autres candidats étaient proposés par les communes et les clubs sportifs du VFM, du HC Franches-Montagnes et du FC Franches-Montagnes. La représentante du Syndicat des communes des Franches-Montagnes et maire de St-Brais Aline Erard a affirmé que l’ensemble des communes soutenait l’élection des onze personnes en lice. Quelque peu turbulant et intervenant à plusieurs reprises pendant l’assemblée, le maire des Breuleux Renaud Baume a assuré que son village ne validait pas cette liste et qu’il ne voterait pas. En plus de Renaud Baume, une seconde abstention s’est invitée lors de l’élection. C’est donc dans un climat relativement serein et à une quasi-unanimité que les quelques quarante actionnaires présents ont élu le nouveau Conseil d’administration du CLFM.