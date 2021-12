Fabio Monti va quitter le CLFM

Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) face à un nouveau « choc ». Fabio Monti a présenté sa démission et quittera ses fonctions de directeur dans six mois. L’annonce a été faite aux employés, aux communes, puis à la presse mercredi après-midi à Saignelégier. Le Conseil d’administration in corpore a présenté cette réalité avec beaucoup d’émotion en affirmant qu’il la « regrette profondément », mais la reçoit « avec beaucoup de compréhension ».





Hanté par des « vieux fantômes »

Le passage de Fabio Monti à la tête du CLFM aura été pour le moins rocambolesque. Arrivé en janvier 2021, il a été licencié en mai par certains membres de l’ancien Conseil d’administration avant d’être réintégré en juin par ce même Conseil qui a ensuite été remodelé et agrandi. La flamme nouvelle allumée cet été n’aura été qu’un feu de paille puisque le directeur s’en va, visé par des « attaques incessantes, destructrices et abusives de la part des « vieux fantômes » du CLFM, qui ont eu raison de sa motivation et affecté son équilibre personnel », a déclaré Sébastien Lovis, président du Conseil d’administration. De quoi parle-t-on ? « Il a été victime d’acharnement », reprend le président. « Ces attaques, ce sont des lettres, des courriels envoyés à des partis politiques, des collectivités, pour critiquer le travail de M.Monti. Un flou artistique récurrent, mais surtout faux ! Il y a des choses qui sont pénalement répréhensibles et je peux vous garantir que pour tout ce qui est factuel, nous irons au bout des choses », a tonné Sébastien Lovis, qui dénonce le fait que le directeur « n’a jamais eu les conditions favorables pour travailler sereinement ».

Avertis ce mercredi, les employés du CLFM sont abattus selon le Conseil d’administration. « Ils nous ont dit : « nous sommes sortis de tant d’années de terreur pour arriver à une direction enfin humaine et vous nous l’enlevez », a témoigné Sébastien Lovis qui salue « le travail de malade » réalisé par les employés du CLFM. « Ils se sont entraidés. Ils ont fait des choses de fou. Et ça, c’est grâce à l’énergie de Fabio Monti ».