Restrictions maintenues sur les cours d’eau de la région

Les précipitations du week-end passé forcent les préfectures à maintenir les restrictions de baignade et de navigation sur les différents cours d’eau de la région. Dans un communiqué transmis ce lundi, les préfectures de Bienne, Aarberg et Wangen an der Aare informent que le niveau de danger dans et sur l’Aar ne s’est pas beaucoup amélioré. Si la navigation est possible sur le lac de Bienne depuis la semaine dernière, la zone devant le canal de Nidau-Büren ainsi que le canal lui-même et l’Aar en direction de Soleure sont toujours interdits à la navigation et à la baignade.

La vieille Thielle est à nouveau ouverte depuis vendredi dernier, mais uniquement à la navigation motorisée. Quant au Canal de la Thielle, il est libre pour tous les usagers depuis vendredi dernier également, mais la vitesse reste limitée à 10 km/h. /lyg