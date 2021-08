Le CJB en vidéo

Et action ! Le Conseil du Jura bernois (CJB) s’est mis en scène dans trois vidéos de présentation. Ce projet est né sous l’impulsion de la présidente de l’institution, Virginie Heyer. Son but est à la fois de renforcer la communication et de permettre au public de comprendre les activités de l'institution. Trois vidéos sont disponibles sur le site du CJB : « Présentation du CJB », « Présentation des membres » et « Comment déposer une demande de subvention ». Toutes trois sont disponibles en français et en allemand. /comm-amo