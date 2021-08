Un Marché bio sous le signe de la simplicité

Le Marché bio va faire son retour à Saignelégier les 18 et 19 septembre prochains. Après avoir été annulée l’an passé à cause du coronavirus, la manifestation aura bien lieu en 2021, mais en version réduite. Le pass sanitaire ne sera pas exigé, c’est pourquoi il ne pourra pas y avoir plus de 1’000 visiteurs en simultané sur les lieux. Deux espaces d’exposition sont prévus, l’un en extérieur et l'autre en intérieur, pour accueillir une trentaine d’artisans et producteurs.





Un marché plus régional

« Cette année, les exposants viennent uniquement de l’Arc jurassien. Puisque l’événement est réduit, nous avons décidé de convier moins de monde, et de se concentrer sur ce qui se fait dans la région », explique Lina Dubied, organisatrice du Marché bio. Un peu moins de diversité, donc, mais les clients pourront trouver du vin, du fromage, des saucisses, des thés ou encore des poteries. Les habituelles animations, quant à elles, sont annulées, et les clients de la buvette seront tracés. « Il ne faut pas s’attendre à un Marché bio traditionnel. Cette année, ce sera plus simple », admet Lina Dubied.





Retrouver des plaisirs simples

L’organisatrice révèle qu’il était important pour le comité de se retrouver et de pouvoir réorganiser un événement. De quoi maintenir la motivation de tous, mais aussi de permettre aux visiteurs de participer à un semblant de Marché bio. « Rencontrer les producteurs, discuter… je pense que les gens ont besoin de retrouver ces plaisirs simples des liens sociaux, dans un esprit libre de marché », explique Lina Dubied.





Dans l'attente des annonces fédérales...

Les organisateurs de la manifestation sont toutefois encore dans l’attente des annonces du Conseil fédéral, qui pourraient faire changer la donne. Si la Confédération annonce l’obligation du pass sanitaire pour les loisirs intérieurs, le marché se déroulera uniquement en extérieur, quitte à se passer de quelques exposants. Le Marché bio aura donc lieu les 18 et 19 septembre, de 9h à 18h. Lina Dubied appelle les visiteurs à venir tôt le matin, lors de cette période généralement plus creuse, pour éviter les gros flux de personnes./cto