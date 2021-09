Sorti(e) de boîte - Infra Tunnel

Cela fait 33 ans qu’ils creusent des trous et les réparent dans l’Arc jurassien et toute la Suisse romande. Infra Tunnel SA est une entreprise neuchâteloise spécialisée dans les travaux souterrains. Dans les récents ouvrages de la société basée à Marin, on retrouve le projet du Taubenloch lot Nord sur la N16 qui relie Bienne et Boncourt pour un coût de près de 41 millions de francs, mais aussi l'agrandissement du tunnel de la Roche entre Glovelier et Saint-Brais sur l'axe routier entre La Chaux-de-Fonds et Delémont.



Sorti(e) de boîte est allé à la rencontre du directeur général Gilles Lequertier pour comprendre comment l'aventure a commencé.