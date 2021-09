Le FFFH fait salle comble en ouverture

Le cinéma francophone tient le haut de l’affiche à Bienne jusqu’à dimanche. Le Festival du film français d’Helvétie vient de démarrer dans la cité seelandaise. Des projections et diverses animations ont déjà eu lieu mercredi mais la soirée d’ouverture officielle s’est tenue jeudi soir au Rex et au Lido. C’est la comédie romantique française « On est fait pour s’entendre » de et avec Pascal Elbé qui a ouvert les feux et l’accueil du public a été très chaleureux selon la responsable médias et projets du FFFH, Ella Stornetta :