Sorti(e) de Boîte : Brasserie des Franches-Montagnes

La BFM a vu le jour il y a 24 ans et a gardé son âme du début et ce même avec la concurrence de plus en plus forte dans le domaine. Après avoir découvert la nouvelle usine qui produit la BFM et les mystères de sa fabrication, c’est maintenant l’heure d’évoquer le fonctionnement de cette entreprise qui fabrique en temps normal jusqu'à 500'000 litres de bières par année dont 80% de ventes en Suisse et 20% d'exportation). Même avec des chiffres pareils, il s’agit d’une entreprise qui reste colorée et aux allures joviales pour plonger les clients dans un univers décalé. Jérôme Rebetez nous raconte comment est né cet univers :